CorSera - Milan su Yacine Adli: rossoneri pronti ad investire 10 milioni per prenderlo dal Bordeaux

Il Milan non molla la presa su Yacine Aldi, anzi è in pressing per convincere il Bordeaux a cederlo in tempi stretti: come riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il club di via Aldo Rossi, che ha già speso una sessantina di milioni in questa finestra di mercato estiva, è pronto a pagare 10 milioni di euro.