CorSera - Rinnovo Romagnoli: nessun accordo, ma c'è ancora margine

Oltre a Franck Kessie, anche Alessio Romagnoli ha il contratto in scadenza con il Milan al termine di questa stagione e per il momento non è stato trovato un accordo tra le parti. A differenza dell'ivoriano, che è ormai destinato ad andare via a zero a fine campionato, sembrano esserci ancora dei margini per arrivare ad un'intesa con il capitano rossonero. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.