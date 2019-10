CorSera - Spalletti, l'Inter vorrebbe pagargli un anno di ingaggio. Col Milan si tratta un triennale

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, sembra intenzionato a liberare Luciano Spalletti pagandogli uno dei due anni residui di contratto. Si cerca quindi un accordo che vada bene a tutte le parti in causa, Milan compreso. Il tecnico toscano e il Milan stanno discutendo sulla base di un contratto triennale. Pioli è stata una soluzione proposta da Boban e Maldini ma è stata bocciata da Gazidis, il quale avrebbe ritenuto l'ex viola non idoneo per guidare il rilancio del club. Neanche Ranieri e Prandelli non convincevano del tutto.