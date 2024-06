CorSport - Al momento non previsto Trippier nell'interesse del Newcastle per Thiaw

Il Milan è alle prese con il possibile assalto del Newcastle ad uno dei propri giocatori, Malick Thiaw. Il club inglese di proprietà del colosso PIF avrebbe infatti individuato nel centrale tedesco il rinforzo ideale per sistemare la difesa, considerandolo un giocatore più che adatto ad un campionato come quello della Premier League.

Secondo il Corriere dello Sport nei prossimi giorni si capirà se questo gradimento possa tramutarsi in una offerta importante, perché il Milan non ha di certo intenzione di svenderlo. 30 milioni di euro è la cifra che potrebbe far vacillare i rossoneri. La dirigenza lo considera forte a dispetto del fatto che l’annata appena trascorsa non abbia complessivamente confermato quanto di buono si era visto in quella precedente. Dall'infortunio occorsogli a novembre contro il Borussia Dortmund infatti, che lo ha costretto a tre mesi di stop, fino al modo di giocare di Pioli con tanto campo da coprire alle spalle, per diversi elementi Thiaw non ha eccelso. I Magpies devono pensare prima a vendere per i paletti economici imposti dalla Premier League, ma poi il tecnico Eddie Howe, ha intenzione di puntare sull’acquisto di un nuovo centrale da affiancare a Sven Botman, con Thiaw fra tra i primi della lista. Non trova conferme, al momento, il possibile inserimento del terzino Trippier nella trattativa.