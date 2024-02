CorSport: "Bayern pronto all'assalto di Theo Hernandez, il Milan lo valuta 100 milioni"

vedi letture

Il Bayern Monaco prepara l'assalto a Theo Hernandez. Gli ultimi rumors parlano di un possibile affondo dei bavaresi per il terzino del Milan, con il chiaro intento di rimpiazzare in estate Alphonso Davies, destinato al Real Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, però, il club rossonero è pronto a sparare alto per il francese, valutato 100 milioni di euro.

La contromossa del Diavolo è legata al rinnovo di contratto: l'attuale stipendio di Theo è di 4 milioni di euro netti più 500 mila euro di bonus, con scadenza nel 2026. La dirigenza rossonera proverà ad allungare il rapporto di almeno altre tre stagioni, aumentando anche lo stipendio fino a toccare quota 5 milioni di euro.