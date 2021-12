CorSport - Caldara al Milan, ipotesi non contemplata dai rossoneri

L’ipotesi di un ritorno anticipato di Caldara non è contemplata dalla dirigenza del Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione invernale del calciomercato. L’ex difensore dell’Atalanta è attualmente in prestito al Venezia e lì resterà almeno fino al termine della stagione. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, dunque, stanno valutando altre strade per rinforzare il reparto arretrato di Pioli.