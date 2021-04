Corsport - Castrovilli in uscita dalla Fiorentina: anche il Milan sul giocatore

Tra i giocatori in orbita Milan per rinforzare la rosa rossonera, nelle ultime settimane, è stato citato anche il nome di Gaetano Castrovilli. Il trequartista italiano, in forza alla Fiorentina, potrebbe lasciare in estate la squadra Viola e tentare una nuova avventura. Tra le squadre interessate, secondo quanto riporta il Corsport, ci sarebbe anche il Milan oltre a Roma, Juventus e Atalanta.