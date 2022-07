CorSport: "De Ketelaere-Milan: il Bruges ora gioca al rialzo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"De Ketelaere-Milan: il Bruges ora gioca al rialzo" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Prosegue la trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. Risparmiato sabato contro il Copenhagen, il belga ieri invece è stato schierato nel primo tempo (un assist) con l’Utrecht: un messaggio al Milan che deve alzare l’offerta. Siamo in una fase della trattativa in cui le parti si stanno scambiando schermaglie. Il Milan ha in mano il sì del giocatore ma non ha l'accordo con il Bruges che "dopo aver ricevuto un’offerta dal Leeds da 30 milioni più 7 di bonus, ora fatica ad accettare di incassare di meno, 'solo' perché De Ketelaere ha ormai scelto il Milan come sua destinazione preferita, scartando la Premier" scrive il quotidiano.