CorSport - Il Milan accelera per Kaio Jorge

I contatti per Kaio Jorge proseguono. Come riporta il Corriere dello Sport, dal Brasile sono convinti che ci sia già un’intesa di massima su un contratto di cinque anni, ma va ancora trovata una soluzione economica per accontentare il Santos, che chiede 10 milioni per lasciar partire subito l’attaccante. Maldini e Massara, invece, ne mettono sul piatto 2-3, con l’alternativa di aspettare dicembre e prenderlo a parametro zero.