CorSport - Il Milan accelera per Tonali

Maldini e Massara stanno accelerando per riportare Sandro Tonali a Milanello. Come riporta il Corriere dello Sport, mancano gli ultimi dettagli per la chiusura della lunga trattativa, con i rossoneri che hanno chiesto un ulteriore sconto a Cellino e vorrebbero pagare il centrocampista 10 milioni di euro più il cartellino di Olzer, oltre ai 10 milioni già versati la scorsa stagione nelle casse del Brescia.