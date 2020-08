CorSport - Koch, non solo Milan e Napoli: anche la Lazio sul centrale del Friburgo

Tra i profili monitorati per la difesa rossonera, in vista della prossima stagione, figura anche il nome di Robin Koch. Il centrale del Friburgo, distintosi per uno dei migliori giocatori della stagione in Bundesliga, ha tantissimi estimatori tra cui il Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre ai rossoneri e ai partenopei sarebbe spuntato anche l'interesse della Lazio sempre attenta al mercato tedesco.