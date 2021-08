Corsport - Milan, Bakayoko è in arrivo: il francese ad un passo dal ritorno in rossonero

L'edizione del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi ha definito i contorni dell'affare che riporterà Bakayoko al Milan. Il francese è ad un passo dal ritorno in rossonero dopo il buon esito dell'incontro di ieri tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera. Il calciatore, pur di tornare, ha deciso di ridursi l'ingaggio e questo ha portato il club a puntare con forza su di lui. Bakayoko è apparso in forma in questa preparazione con il Chelsea e, dopo gli ultimi dettagli da sistemare tra il club londinese e il Milan, è pronto a rivestire il rossonero.