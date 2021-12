CorSport - Milan, l’opzione Caldara non è presa in considerazione

Il Milan, alla luce del lungo stop di Kjaer, potrebbe tornare sul mercato per cercare un difensore che possa sostituire il danese. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, una soluzione che al momento non viene presa in considerazione dai dirigenti rossoneri è il ritorno di Mattia Caldara. È meglio, infatti, che il centrale rimanga in prestito al Venezia, dove sta recuperando l’antica brillantezza.