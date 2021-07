CorSport - Milan, la pista che porta a Ilicic torna ad accendersi: a Bergamo non avrà spazio

Si è riaccesa la pista Josip Ilicic per il Milan: ora che è cominciata la preparazione il giocatore ha capito che lo spazio per lui sarà davvero ridotto in futuro. Le richieste dell’Atalanta sono il problema, anche per la scarsa volontà della Dea di fare un regalo ad una diretta concorrente dell’alta classifica. Significa che tocca allo sloveno e al suo entourage trovare il modo di liberarsi a cifre congrue per il Diavolo, rivela il Corriere dello Sport.