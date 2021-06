Per il reparto offensivo del Milan resta in lizza anche Luka Jovic, centravanti in uscita dal Real Madrid. Si tratterebbe - scrive il Corriere dello Sport - di una soluzione in prestito. Nel casting per l'attacco rossonero, dunque, c'è anche il 23enne serbo, reduce dalla stagione in prestito all'Eintracht Francoforte (che non lo riscatterà).