In difesa prende quota la pista Fikayo Tomori. Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan è in trattativa con il Chelsea per il difensore 23enne che piace moltissimo all’area sportiva e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Al momento la richiesta dei Blues è di 30 milioni di euro per l’acquisto (tra sei medi) a titolo definitivo, cifra che il Milan vorrebbe abbassare.