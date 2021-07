CorSport - Milan, questa può essere la settimana di Brahim Diaz

Questa potrebbe essere la settimana di Brahim Diaz. Ieri lo spagnolo ha svolto le visite mediche di rito con il Real Madrid, ma il suo ritorno al Milan potrebbe essere ufficializzato a breve. Come riporta il Corriere dello Sport, per lui sarà la seconda esperienza in prestito in rossonero, questa volta con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni e un contro-riscatto a 27 milioni a favore dei Blancos.