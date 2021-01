CorSport - Milan, Simikan sempre più vicino: è sempre stato il primo obiettivo dei rossoneri per la difesa

Il Milan è pronto a chiudere il suo primo acquisto invernale: si tratta di Mohamed Simakan, difensore del Strasburgo che è sempre stato il primo vero obiettivo del club di via Aldo Rossi per rinforzare la difesa. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che i rossoneri hanno già un accordo di massima con il giocatore per un contratto di cinque anni, mentre devono ancora limare gli ultimi dettagli per arrivare ad un'intesa anche con il club francese. La sensazione è che si possa chiudere a metà strada tra la richiesta dello Strasburgo (20 milioni di euro) e l'offerta del Milan (15 milioni), grazie all'inserimento di bonus legati al piazzamento in Champions League del Diavolo.