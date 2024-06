CorSport - Milan, stretta per Zirkzee: tra oggi e domani si spera di arrivare ad un accordo con il suo agente

Sono giorni, anzi ore caldissime sul fronte Joshua Zirkzee-Milan: come riferisce il Corriere dello Sport in edicola stamattina, infatti, tra oggi e domani la dirigenza del Diavolo spera di potersi avvicinare alle richieste dell’entourage del giocatore olandese e quindi trovare l’accordo finale con Kia Joorabchian. In via Aldo Rossi si respira fiducia e ottimismo, anche perchè il suo agente sta pian piano abbassando le sue richieste iniziali di commissioni da 15 milioni di euro. Il club rossonero spera di poter concludere a meno di 10 milioni.

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2942'

GOL: 12

AMMONIZIONI: 8