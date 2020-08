CorSport - Ottimismo per il rinnovo di Calhanoglu, dialoghi tra l'agente e la dirigenza

Hakan Calhanoglu ha solo un anno di contratto e vorrebbe rinnovare. Dopo voci sulla possibile partenza e un ritorno in Germania, ci ha pensato lo stesso Calhanoglu a spegnere le sirene di mercato, affermando di voler continuare con la maglia rossonera. Il suo procuratore, Gordon Stipic, è già in contatto con Maldini e Massara da qualche settimana, ci sono stati anche degli incontri in sede per cominciare a gettare le basi del rinnovo - riporta il Corriere dello Sport -. C’è ottimismo per il prolungamento e per Calhanoglu sarebbe l’opzione maggiormente voluta nonostante il corteggiamento di alcune squadre turche. Il numero dieci rossonero ha recentemente confessato di voler giocare la Champions, ma l’obiettivo è di farlo con la maglia del Milan.