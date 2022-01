“Sono pronto per partire”. Renato Sanches è uscito allo scoperto, mettendosi di fatto sul mercato. Il giovane centrocampista, dunque, non rinnoverà il suo contratto con il Lille in scadenza nel 2023. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan, che lo segue da tempo, potrebbe fare del portoghese il sostituto di Kessie.