CorSport - Vlasic vuole andare al Milan: il Cska chiede 30 milioni

Sul taccuino del Milan, alla voce "trequartista", ci sono diversi profili. Come riporta il Corriere dello Sport, in cima alla lista c’è il nome Vlasic, il quale ha già messo in chiaro con il Cska Mosca di voler andare al Milan. Il club russo non ha eretto barricate, ma vuole incassare circa 30 milioni dalla cessione del giocatore a titolo definitivo (al massimo in prestito con obbligo dir riscatto). I rossoneri sono fermi al semplice diritto in un’operazione da 5+20 milioni. Resta da capire se il lavoro ai fianchi di Vlasic smuoverà in qualche modo il Cska.