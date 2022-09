Cremonese, Emanuele Valeri seguito da Milan e Lazio

Fonte: tuttomercatoweb.com

Emanuele Valeri è uno dei giocatori che si sta mettendo in mostra in questo avvio di campionato della Cremonese, tanto che negli ultimi giorni si è parlato di lui anche all'estero con l'interessamento del Nottingham Forest. In Italia la Lazio lo segue da tempo, ma anche il Milan ci starebbe facendo più di un pensierino. Il contratto in scadenza nel 2024 lo rende ancora più appetibile, anche perché difficilmente rinnoverà con i grigiorossi nel corso di questo campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.