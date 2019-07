Cutrone, talento sacrificabile per il nuovo Milan?

Il Milan è sulle tracce di Correa, talento argentino dell’Atletico Madrid, per arrivare al giocatore però sono necessari dei sacrifici, tra cui quello di Patrick Cutrone. Un talento che viene ritenuto sacrificabile? Nonostante le 27 reti segnate in maglia rossonera, tra cui quella decisiva nel derby vinto per 1-0. Oltre a lui potrebbe anche essere ceduto André Silva, sarebbe rivoluzione totale per l’attacco del Milan.