Il giornalista Dario Massara, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell'interesse dei rossoneri per il difensore della Fiorentina German Pezzella: "Pezzella-Milan è possibile nel senso che il giocatore è in uscita e sta cercando una sistemazione. Il Milan potrebbe essere la destinazione ottimale, anche se non è una trattativa calda al momento".