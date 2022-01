Da Szalai a Bailly, ecco le idee del Milan per la difesa

Il Milan è alla ricerca di un difensore che possa sostituire l'infortunato Kjaer. Come riporta La Gazzetta dello Sport, accantonata l'idea Botman (il Lille non lo cede a gennaio), i rossoneri stanno valutando diversi profili. Alla candidatura di Attila Szalai del Fenerbahce, se ne aggiungono altre: su tutte quella di Malang Sarr del Chelsea. Ai rossoneri piace anche Bailly dello United, già accostato in passato, così come Nathan Aké, 26enne del Manchester City.