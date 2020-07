Daily Mirror - Lipsia al lavoro per blindare Upamecano: Milan e Arsenal alla finestra

Per il Daily Mirror il RB Lipsia vuole blindare quanto prima Dayot Upamecano. Visto il suo contratto attualmente in scadenza nel 2021 e, al contempo, anche il forte pressing di Milan e Arsenal, il club di Bundesliga avrebbe già prospettato infatti al giovane difensore francese un nuovo accordo pluriennale. Il talento classe 1998, che in questa stagione ha collezionato ben 36 presenze, è un obiettivo di Rangnick, anche se la sua altissima valutazione economica rischia di diventare proibitiva per le casse dei rossoneri.