Dal Belgio, Braeckman a FN24: "Domani il Bruges si aspetta di arrivare ad un accordo per CDK"

Il giornalista belga di RTL SPORT Alexandre Braeckman ha parlato in esclusiva ai microfoni di footballnews24 del futuro di De Ketelaere e della trattativa tra Milan e Brugers per il giocatore. Queste le sue dichiarazioni: "Il giocatore ha un accordo con i rossoneri per un contratto della durata di cinque anni, dunque se firmerà sarà fino al 2027. I due club vedono le loro posizioni avvicinarsi. Il Milan non supererà i 30 milioni di euro in contanti, ma aumenterà i bonus. Confermati 32 milioni, forse si spingerà fino a 34. Posso confermare che il Bruges domani si aspetta di arrivare ad un accordo. Il giocatore non vede l’ora di giocare in Italia, l’unica cosa sulla quale rimango prudente è sulla cifra che percepirà De Ketelaere“.

Lei ha seguito la vicenda fin dalle prime battute, fin dai primi interessamenti del Milan per il ragazzo. Che sensazioni ha in merito? La trattativa si sta per chiudere?

“La sensazione è che la trattativa sia chiusa e il giocatore abbia buone possibilità di partire. Il Milan è in vantaggio su De Ketelaere, il ragazzo vuole andare ed i club sono entrambi disposti a chiudere. La trattativa domani si dovrebbe concludere”.