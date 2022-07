Dal Belgio - Maldini in Belgio per fare chiarezza, il Bruges chiede 35 milioni

MilanNews.it

Come riportato questa mattina da HLN, testata belga, Maldini è pronto a volare a Bruges per fare visita al Club Brugge nel tentativo di convincere i Campioni del Belgio ad accettare l'offerta rossonera per Charles De Ketelaere. La squadra neroblu continua a chiedere 35 milioni di euro, cifra che ancora non è stata messa sul paitto dal Milan che ha toccato solo quota 30. Il Milan vuole il giocatore e viceversa ma il Bruges è un osso duro da convincere: bisogna vedere se oggi o nei prossimi giorni arriverà un'offerta migliorativa.