Dal Brasile: Kaio Jorge andrà alla Juve. Club al lavoro per portarlo subito in Italia

Importanti novità per quel che riguarda il futuro, italiano, di Kaio Jorge. L'attaccante classe 2002, riporta l'edizione brasiliana di Goal, non si sta allenando con i titolari del Santos in vista della prossima sfida con la Juazeirense di Copa do Brasil. Il motivo è da ricondurre proprio al mercato e nello specifico alla Juventus, col club bianconero che sta negoziando l'accordo economico col club verdeoro con l'obiettivo di portare immediatamente a Torino il giocatore. Juventus sempre più avanti rispetto al Milan insomma e Kaio Jorge che potrebbe presto diventare un nuovo gioiello bianconero.