Dal Brasile - Milan su Marlon Gomes del Vasco, c'è già stato un incontro

Stando a quanto riportato da uol.br il promettente giocatore del Vasco, Marlon Gomes, è sulla lista del Milan. I rossoneri hanno seguito da vicino il trequartista durante il Campionato Sudamericano Under 20, vinto proprio dal Brasile, e ha già avuto in incontro in Colombia per discutere di un possibile trasferimento. Al momento non c'è nessun offerta ufficiale per il talento del Vasco da Gama, ma l'intenzione del club italiano è quella di aprire la trattativa a ridosso della prossima finestra di mercato.