Dal Messico, il Milan ha offerto 20 milioni più 10% di rivendita: rifiuto del Feyenoord

Arrivano nuove indiscrezioni sulla trattativa del Milan con il Feyenoord per provare a portare in rossonero il centravanti messicano Santiago Gimenez che da tre anni gioca e segna in Olanda. Secondo quanto riporta il collega Cesar Luis Merlo del quotidiano messicano Superdeportivo il club di Rotterdam ha rifiutato la prima offerta rossonera. La notizia riporta che la proposta del Milan era composta da una base fissa di 20 milioni più il 10% sulla futura rivendita.

Superdeportivo continua sottolineando che Zlatan Ibrahimovic avrebbe contattato Gimenez per convincerlo a firmare con il Milan. Se non arriverà un'offerta di alto livello che possa soddisfare il club a 360 gradi, il Feyenoord non cederà il calciatore a gennaio.