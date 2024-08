Dall'Algeria: la possibile destinazione di Bennacer è l'Al-Qadisiyah che aveva tentato Dybala

vedi letture

Ismael Bennacer potrebbe proseguire la sua carriera all'Al-Qadisiyah FC, club di Saudi Pro League che ha a lungo inseguito (senza successo) l'attaccante della Roma Paulo Dybala. Dall'Algeria, e nello specifico il portale 'Dzballon', riportano di un'offerta per il centrocampista classe '97 da quindici milioni di euro netti a stagione, ovvero quattro volte il suo stipendio attuale. Non solo: per il club rossonero è pronta un'offerta complessiva da 40 milioni di euro.

E a proposito di centrocampisti che lasciano il Milan: quest'oggi il club rossonero ha ufficializzato l'uscita di Yacine Adli. Questo il comunicato diramato dalla Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli dall’ A.C. Milan. Adli, nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29 luglio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, Club con il quale ha anche esordito in Ligue 1 nel 2018. Il nuovo centrocampista viola ha vestito anche, in 104 occasioni, la maglia del Bordeaux e, nell’ultima stagione con il Milan, ha collezionato 33 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando un gol. Adli indosserà la maglia numero 29".