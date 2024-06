Dall'Argentina, incontro Milan-Pellegrino nei prossimi giorni: ci sono richieste

La prima stagione in Italia di Marco Pellegrino, difensore centrale argentino arrivato al Milan lo scorso agosto dal Platense, non è stata forse come il giovane classe 2002 si sarebbe aspettato. La sua unica presenza in rossonero è stata macchiata da un infortunio al piede che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tre mesi. Al suo rientro, il Diavolo lo ha girato in prestito alla Salernitana: poche presenze anche in Campania e una retrocessione arrivata con largo anticipo.

In tutto questo a luglio ci sarà anche lui a disposizione di Fonseca a Milanello: ma difficilmente rimarrà nella rosa rossonera e più probabilmente verrà girato in prestito o ceduto da qualche altra parte. Questo è quanto riporta il giornalista argentino Uriel Iugt del Mercado de Pases. In un suo tweet ha riportato che a breve ci sarà un incontro tra Milan ed entourage del giocatore per valutare la situazione e che c'è anche l'interesse di alcuni club, sia dall'Argentina che dalla Serie B italiana.

Così ha scritto Iugt sul suo profilo X: "Il River e l'Independiente hanno chiesto informazioni per Marco Pellegrino. Il difensore torna al Milan dopo il prestito alla Salernitana. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il suo rappresentante e la società per analizzare la tua situazione. Anche il Leganés e la Sampdoria vogliono il giocatore".