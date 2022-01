Dall'Argentina: no di Julian Alvarez all'offerta della Fiorentina

Julian Alvarez, attaccante argentino del River Plate, è nel mirino di molti club europei, con Juventus, Milan, Inter e Fiorentina, in Italia, che hanno messo gli occhi su di lui per strapparlo al club sudamericano, pagando la clausola da 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da TyC Sports negli ultimi giorni l'agente del giocatore sta parlando con varie società ma fino a questo momento nessuno è arrivato a offrire i soldi della clausola. L'unico club che ha veramente trattato con il River, sempre secondo il media argentino, è la Fiorentina, senza successo: Burdisso ha parlato con la società proprietaria del cartellino di Alvarez ma non è riuscito a convincere il giocatore, che a quanto pare vorrebbe giocare in uno dei principali club europei, tra i quali non c'è quello gigliato.