Dall'Austria rilanciano: Milan-Pavlovic, affare da 25 milioni di euro

Dopo Álvaro Morata, il Milan è ora al lavoro per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca anche in altri reparti, difesa su tutti. La dirigenza rossonera starebbe infatti continuando a spingere per il classe 2001 del Salisburgo Strahinja Pavlovic, ad oggi il principale se non addirittura unico candidato per andare a completare la batteria di difensori centrali in vista della prossima stagione, nonostante si sia parlato di Mario Hermoso negli scorsi giorni.

A confermare questo anche il noto portale di notizie austriaco Salzburger Nachrichten, che parla di un Pavlovic sempre più vicino al Milan per una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Manca davvero solo l'intesa fra i due club per completare l'affare, visto che fra il Diavolo ed il serbo c'è da già tempo una bozza di accordo sulla base di un contratto da circa 1.8 milioni di euro a stagione.

La narrazione austriaca è diversa rispetto a quella italiana, visto che in realtà il Milan per Pavlovic avrebbe stanziato un budget di 20 milioni di euro, motivo per il quale le parti potrebbero arrivare addirittura a trattare ad oltranza, con la volontà del ragazzo che potrebbe giocare un ruolo decisivo nelle trattative.