Dall'Inghilterra: Arsenal, Maitland-Niles in uscita. Il Milan sul giocatore

Mikel Arteta è pronto a ricostruire il suo Arsenal. Secondo i tabloid inglesi infatti il tecnico spagnolo farà una vera e propria rivoluzione e diversi sono i giocatori in uscita. Uno di questi, secondo il Sunday Star, è Ainsley Maitland-Niles che da quando è arrivato Arteta in panchina, non ha trovato spazio e non gode della fiducia del tecnico. Nelle scorse settimane infatti si era parlato anche di un possibile interesse del Milan per il giovane centrocampista.