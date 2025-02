Dall'Inghilterra: Crystal Palace in trattativa con il Milan per Pavlovic

Secondo quanto scrive Sami Mokbel, giornalista del Daily Mail, il Crystal Palace sarebbe in trattativa con il Milan per il trasferimento a Londra di Strahinja Pavlovic, difensore centrale della squadra rossonera. Il club inglese, che è alla ricerca di rinforzi in difesa, segue con interesse anche Tiago Djalo della Juventus e il terzino sinistro del Chelsea Ben Chilwell.

Crystal Palace in talks over a move for AC Milan centre back Strahinja Pavlovic. Also interest in taking Juventus’ Tiago Djalo on loan. Interest in Chelsea left back Ben Chilwell remains - but may depend on budget. More transfers on @MailSport