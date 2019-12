Dall'Inghilterra: Crystal Palace, interesse concreto per Fabio Borini

Titolare e importante per Marco Giampaolo, ai margini del progetto con Stefano Pioli: questo finora è stato il riassunto della stagione di Fabio Borini, un'altalena di emozioni che recentemente lo ha visto perdere posizioni nello scacchiere rossonero. Per questa ragione, quindi, il duttile esterno italiano starebbe valutando l'ipotesi di lasciare Milanello. Sul giocatore, infatti, è da registrare il forte interesse del Crystal Palace, squadra inglese alla ricerca di rinforzi.

Secondo qiuanto riportato dal portale inglese "Evening Standard", la squadra londinese allenata da Roy Hogdson avrebbe già preso contatti sia con il Milan che con il giocatore, ricevendo da entrambi risposte positive. Il contratto di Borini scadrà il prossimo Giugno e in questo senso non è da escludere una sua partenza a Gennaio in modo tale che i rossoneri possano monetizzare dalla sua cessione.