Dall'Inghilterra: Everton su Koopmeiners ma c'è anche il Milan

L'Everton avrebbe messo gli occhi su Teun Koopmeiners. La stella dell'AZ infatti piace molto a Carlo Ancelotti e secondo le ultime indiscrezioni del The Sun on Sunday, i Toffees vorrebbero anticipare la concorrenza con un'offerta da 15 milioni di euro. Sul giocatore di 22 anni ci sarebbe anche il Milan che starebbe seguendo da tempo il capitano dell'Olanda Under 21.