Dall'Inghilterra: il Milan sta pensando a Trippier del Newcastle

Il Milan a gennaio potrebbe tornare ancora una volta sul mercato. L'obiettivo da parte dei rossoneri è rinforzare la fascia destra con un nuovo terzino, considerando che la questione legata al rinnovo di contratto di Davide Calabria non si è ancora sbloccata, anzi. Il capitano è finito nel mirino del Galatasaray e, senza prolungamento, non è da escludere a priori un suo addio nella sessione di trasferimenti invernale.

Secondo quanto riportato dal Sun, non convincono pienamente neppure le prestazioni di Emerson Royal, arrivato in estate dal Tottenham. La società rossonera starebbe pensando a Kieran Trippier del Newcastle, un profilo internazionale in grado sicuramente di fornire un rendimento all'altezza. L'inglese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 con i Magpies ed è attenzionato pure dal Fenerbahce e dall'Atalanta.