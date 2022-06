Dall'Inghilterra - Il Newcastle aspetterà una settimana per Botman, poi cambierà obiettivi

MilanNews.it

Come riporta con un tweet il collega del Daily Telegraph Luke Edwards, il Lille è chiamato a decidere in settimana sulla proposta del Newcastle per Sven Botman, difensore olandese che piace al Milan. L'offerta degli inglesi è di circa 38 milioni di euro ma il calciatore attende perché spera e vuole vestire il rossonero. Dunque il club inglese aspetterà ancora questa settimana e poi virerà su altri profili se il centrale del Lille non avrà ancora preso una decisione. Anche Botman è chiamato a prendere una decisione e potrebbe aspettare che il Milan alzi la sua offerta.