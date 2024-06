Dall'Inghilterra: il Tottenham chiede 25 milioni per Emerson Royal, vige ottimismo per chiudere l'operazione

Prosegue la sessione estiva di mercato del Milan, sempre più alla ricerca di una punta (con l'affare Zirkzee che resta di grande attualità) ma con uno sguardo rivolto anche a possibili rinforzi in altre zone del campo. Secondo quanto riportato da Times Sport, la trattativa tra il Milan e il Tottenham per portare l'esterno destro basso Emerson Royal in rossonero sarebbe a buon punto.

Infatti, il Tottenham avrebbe chiesto 25 milioni di euro per Emerson Royal, con la dirigenza rossonera che pensa che la valutazione corretta per il giocatore sia di poco inferiore ai 20 milioni. Per la buona riuscita dell'operazione ci sarebbe però ottimismo.