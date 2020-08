Dall'Inghilterra: il West Ham sfida il Milan per Robinson

Antonee Robinson, ad un passo dal Milan a gennaio, dovette rinunciare al suo sogno a causa di problemi cardiaci ravvisati durante le visite mediche. Il giocatore, ora pienamente ristabilito, potrebbe tornare di moda in casa rossonera. Il giocatore può lasciare il Wigan per una cifra irrisoria, complice una clausola scattata a seguito della retrocessione degli inglesi in League One. Tuttavia, come riferito da Mirror, sul classe '97 c'è anche l'interessamento del West Ham, con David Moyes in prima fila per provare ad assicurarsi il giovane laterale.