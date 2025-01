Dall'Inghilterra: Milan, riflessioni in corso su Rashford. La situazione

Secondo quanto riferisce SkySports in Inghilterra, il Milan sta riflettendo con grande attenzione sulla possibilità di fare un tentantivo per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United che lo ha proposto negli ultimi giorni a diversi club, tra cui anche quello rossonero. Il Diavolo potrebbe però chiudere questo affare solo in prestito e solo se i Red Devilas daranno il loro via libera a pagare una parte importante dell'ingaggio del giocatore inglese (14 milioni di euro a stagione).



AC Milan are discussing internally whether to make a move for Manchester United forward Marcus Rashford 🚨



Milan would only be able to do a loan and would need United to pay a big portion of his wages pic.twitter.com/x5Z1mf7dNL