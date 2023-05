Dall'Inghilterra - Milan su Adama Traoré: è in scadenza di contratto con il Wolverhampton

MilanNews.it

Il Milan punta su Adama Traoré. Il centrocampista spagnolo, in forza al Wolverhampton, non rinnoverà con il club inglese e potrebbe lasciare la Premier League essendo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. La società rossonera però dovrà fare i conti anche con la concorrenza di Napoli, Atalanta e Leeds. A riferilo è Ben Jacobs, giornalista di CBS Sports.