Dall'Inghilterra - Origi, niente rinnovo unilaterale: a fine stagione lascierà Anfield a zero

Stando a quanto riportato da The Atheltic l'attaccante del Liverpool Divock Origi non ha raggiunto il numero di presenze minime che avrebbero attivato una clausola per un rinnovo annuale automatico e lascerà quindi la squadra di Klopp a fine stagione. Il portale inglese aggiunge, confermando quindi quanto scritto nelle ultime settimane, che il belga e i suoi rappresentati sono in trattative con il Milan per un trasferimento a costo zero.