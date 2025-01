Dalla Francia - Accelerata del Milan per Santiago Gimenez: il Marsiglia si fa da parte

Il Milan vuole Santiago Gimenez, e questo è oramai un dato di fatto. Nel corso di questi giorni anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi si era inserito nella corsa al classe 2001, ma stando a quanto riportato da Footmercato, l'OM si sarebbe fatto da parte dopo l'importante accelerata del Diavolo per il messicano registrata in queste ore.

Nonostante non sia ancora trapelato nulla in merito, alcune fonti olandesi parlano di un accordo stimato tra Milan e Feyenoord per Gimenez che potrebbe essere raggiunto tra i 35 ed i 40 milioni di euro. Santiago non ha mai nascosto la sua ammirazione per i colori rossoneri, anche se nell'immediato post partita di ieri contro il Bayern Monaco, ha così risposto ad una domanda inerente al suo futuro: "L'unico che conosce il mio futuro è Dio. Metto tutto nelle sue mani. Sono innamorato del Feyenoord dal primo giorno che sono qui. Ho sempre ricevuto tanto sostegno da parte dei tifosi e voglio ripagarli con i miei gol".