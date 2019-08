Dalla Francia: anche il Milan sulle tracce di Adrien Silva

Dalla Francia arrivano novità su un possibile obiettivo di mercato del Milan. Sul sito online di FranceFootball infatti si può leggere come Adrien Silva sia diventato un obiettivo anche del Milan oltre che del Rennes per sostituire Benjamin André a centrocampo. Il giocatore potrebbe tornare in Ligue 1 ma non al Monaco, che è alla ricerca di un altro profilo da affiancare a Fabregas, ma a Rennes. Il suo profilo intriga molto il club. Anche il club di via Aldo Rossi è sul giocatore, ma l'incertezza del mercato rossonero sembra favorire il Rennes in questo caso.