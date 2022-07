Dalla Francia - Diallo in uscita dal PSG: il difensore cerca minutaggio anche per i Mondiali

MilanNews.it

Abdou Diallo è sulla lista dei partenti del PSG. Il difensore senegalese vorrebbe lasciare la capitale francese per trovare continuità e minutaggio altrove. Il classe '96 interessa anche al Milan, che da tempo è alla ricerca di un difensore centrale mancino. L'ex Monaco farebbe proprio al caso dei rossoneri, dato che sarebbe impiegabile anche come vice Theo sulla corsia mancina. Il senegalese, inoltre, spingerebbe per un trasferimento dato che sarà impegnato con la propria Nazionale in Qatar per i Mondiali. A riferirlo è Le10Sport.